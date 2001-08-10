Сахалинские судебные приставы отправили на родину незаконных мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десять граждан из Республик Молдавия, Киргизии и Таджикистана, в том числе и их дети, нелегально находившиеся на территории областного центра, были выдворены сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Иностранные граждане, прибывшие на территорию Сахалинской области на заработки, были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Все иностранные граждане были оштрафованы за нарушение миграционного законодательства. Более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении каждого из них за пределы России.

Своей депортации нелегальные мигранты ожидали в специализированном учреждении для временного содержания.

После того, как были оформлены все необходимые документы, судебные приставы препроводили граждан, подвергшихся выдворению, до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Теперь им въезд в Россию закрыт на 5 лет.

С начала года сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области выдворено из страны 232 иностранца - это граждане Республик Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Молдавия и т.д. Каждый из них нарушил установленный законом режим пребывания на территории страны.