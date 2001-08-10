В Приморье асфальтоукладчик насмерть задавил рабочего
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трагедия произошла на территории производственной базы по ул. Плахотина в с. Богуславец Красноармейского муниципального округа в Приморье во время технического осмотра асфальтоукладчика, сообщает "Приморье 24", со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
В настоящий момент прокуратура устанавливает обстоятельства гибели рабочего АО «Примавтородор».
По предварительным данным, утром 07 октября 2024 года произошло самопроизвольное движение асфальтоукладчика, с последующим наездом на находившегося под ним работника филиала «Пожарский» АО «Примавтодор».
Мужчина 1974 г.р. получил травмы, несовместимые с жизнью.
Прокуратура работает на месте происшествия. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль.
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