В Приморье асфальтоукладчик насмерть задавил рабочего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трагедия произошла на территории производственной базы по ул. Плахотина в с. Богуславец Красноармейского муниципального округа в Приморье во время технического осмотра асфальтоукладчика, сообщает "Приморье 24", со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В настоящий момент прокуратура устанавливает обстоятельства гибели рабочего АО «Примавтородор».

По предварительным данным, утром 07 октября 2024 года произошло самопроизвольное движение асфальтоукладчика, с последующим наездом на находившегося под ним работника филиала «Пожарский» АО «Примавтодор».

Мужчина 1974 г.р. получил травмы, несовместимые с жизнью.

Прокуратура работает на месте происшествия. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль.