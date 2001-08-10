Сотрудники ФСБ пресекли в Приамурье канал нелегальной миграции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники УФСБ России по Амурской области выявили и пресекли в Благовещенске канал незаконной миграции, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу УФСБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что трое жителей областного центра организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Амурской области. За денежное вознаграждение амурчане изготавливали фиктивные документы, дающие право иностранцам на временное пребывание в России", - сказано в сообщении пресс-службы.

В отношении жителей Благовещенска возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Подследственным грозит лишение свободы на срок до семи лет.