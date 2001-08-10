Сотрудники ФСБ пресекли в Приамурье канал нелегальной миграции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники УФСБ России по Амурской области выявили и пресекли в Благовещенске канал незаконной миграции, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу УФСБ.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что трое жителей областного центра организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Амурской области. За денежное вознаграждение амурчане изготавливали фиктивные документы, дающие право иностранцам на временное пребывание в России", - сказано в сообщении пресс-службы.
В отношении жителей Благовещенска возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Подследственным грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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