Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2024
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16:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсаковском районе на берегу моря нашли труп мужчины

В Корсаковском районе на берегу моря нашли труп мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы нашли труп на берегу моря. Это случилось в Корсаковском районе, сообщает astv.ru.

Тело неизвестного мужчины нашли неподалёку от Новиково. Сначала его заметили с дороги, подъехали поближе, чтобы убедиться, что не ошиблись. Информацию сообщили в правоохранительные органы.

В пресс-службе следственного управления СК России по Сахалинской области astv.ru подтвердили, что частично скелетированный труп нашли 3 октября.

"Корсаковский межрайонный следственный отдел проводит проверку, устанавливают обстоятельства и личность мужчины. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщили в ведомстве.

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