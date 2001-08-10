В Корсаковском районе на берегу моря нашли труп мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы нашли труп на берегу моря. Это случилось в Корсаковском районе, сообщает astv.ru.

Тело неизвестного мужчины нашли неподалёку от Новиково. Сначала его заметили с дороги, подъехали поближе, чтобы убедиться, что не ошиблись. Информацию сообщили в правоохранительные органы.

В пресс-службе следственного управления СК России по Сахалинской области astv.ru подтвердили, что частично скелетированный труп нашли 3 октября.

"Корсаковский межрайонный следственный отдел проводит проверку, устанавливают обстоятельства и личность мужчины. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщили в ведомстве.