Во Владивостоке задержали извращенца, пугающего девушек на пункте выдачи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: Телеграм-канал Amur Mash
Во Владивостоке задержан мужчина, который напугал девушек на одном из пунктов выдаче в городе. Он зашел в помещение полностью обнаженным, передает РИА VladNews.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, ранее в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина, находясь в офисе на проспекте Красного Знамени, нарушает общественный порядок.
Установлена личность нарушителя. Им оказался 57-летний житель Владивостока. В настоящее время гражданин отправлен в специализированное заведение для прохождения лечения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня "Единая Россия" разработает поправки ко второму чтению бюджета
09:51 Сегодня Во Владивостоке задержали извращенца, пугающего девушек на пункте выдачи
10:52 Сегодня Сахалинце приглашают принять участие в конкурсе личных достижений в изучении компьютерной грамотности
11:19 Сегодня В Южно-Сахалинске ограничат газоснабжение потребителям без договора на техобслуживание
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
09:07 27 Сентября В Сахалинской области появится современный мусоросортировочный комплекс
12:11 27 Сентября На Сахалине завершилась выставка-ярмарка издательской продукции
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 09:00 Вчера Сегодня гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают купить свежую недорогую кету
- 16:46 2 Октября В Южно-Сахалинске стартовал 3-й этап благоустройства набережной реки Рогатки
- 12:02 2 Октября На Сахалине военнослужащие учились захватывать блиндажи и опорные пункты противника
- 10:27 1 Октября Сахалинцев обучат финансовой, правовой и информационной грамотности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?