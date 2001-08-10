Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2024
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09:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке задержали извращенца, пугающего девушек на пункте выдачи

Во Владивостоке задержали извращенца, пугающего девушек на пункте выдачи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Телеграм-канал Amur Mash

Во Владивостоке задержан мужчина, который напугал девушек на одном из пунктов выдаче в городе. Он зашел в помещение полностью обнаженным, передает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, ранее в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина, находясь в офисе на проспекте Красного Знамени, нарушает общественный порядок.

Установлена личность нарушителя. Им оказался 57-летний житель Владивостока. В настоящее время гражданин отправлен в специализированное заведение для прохождения лечения.

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