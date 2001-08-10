Во Владивостоке задержали извращенца, пугающего девушек на пункте выдачи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Телеграм-канал Amur Mash

Во Владивостоке задержан мужчина, который напугал девушек на одном из пунктов выдаче в городе. Он зашел в помещение полностью обнаженным, передает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, ранее в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина, находясь в офисе на проспекте Красного Знамени, нарушает общественный порядок.

Установлена личность нарушителя. Им оказался 57-летний житель Владивостока. В настоящее время гражданин отправлен в специализированное заведение для прохождения лечения.