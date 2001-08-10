На Камчатке более 30 человек спасают семью косаток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке продолжается спасательная операция в лимане реки Большая Воровская. Люди делают всё возможное, чтобы не допустить гибели косаток, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
На месте работают более 30 человек – инспекторы ГИМС МЧС России, сотрудники местного пожарного поста КГКУ «ЦОД», глава Соболевского района Андрей Воровский и волонтёры. Люди поливают китов водой, чтобы они не задохнулись, стараются переместить их на более глубокие места. Делать это приходится вручную, так как илистое дно лимана не позволяет задействовать технику.
«С прибывшими волонтёрами перевернули старшего, поливаем водой, будем ждать прилива. Мотопомпы решили не использовать, чтобы не пугать животных. Малыш плачет и жмётся к маме», – сообщил Андрей Воровский.
По уточнённым данным, в беду попали две взрослых особи и двое детёнышей. Как сообщил министр ЧС Камчатки Сергей Лебедев, прилив ожидается около 21 часа.
Как ранее писало ИА «Кам 24», четыре косатки оказались заперты во время отлива сегодня утром. Изначально сообщали, что одно животное погибло, но эта информация не подтвердилась.
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