В Приморье директор вертолетной компании едва не уничтожил стаю редчайших в мире птиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В охраняемой зоне Дальневосточного морского заповедники госинспекторы дирекции заповедников "Земля леопарда" задержали частный вертолет. Пилот, летевший на опасно малой высоте, едва не погубил стаю редчайших в мире птиц, а также подверг опасности пассажиров и наблюдавших за животными туристов, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».
Вертолет Eurocopter AS 355 пролетел недалеко от поверхности воды заповедной акватории всего в шести метрах, испугав стаю птиц, включая краснокнижные виды, которых наблюдали местные жители, в том числе и дети. После этого летчик совершил незаконную посадку у бухты Сивучья с намерением остановиться на берегу заповедного моря для отдыха вместе с пассажирами. Действия пилота были пресечены госинпекторами заповедника.
Выяснилось, что за штурвалом вертолета находился директор одной из крупнейших вертолетных компаний Приморского края. Несмотря на резкое несогласие с действиями инспекторов и попытки оправдать свои незаконные действия, пилот в итоге предоставил все необходимые документы.
Своими действиями пилот поставил под угрозу жизни малых колпиц – вертолет бреющим полетом на предельно малой высоте мог затянуть птиц в лопасти, что также угрожало крушением летательного аппарата и гибелью людей. Инцидент произошел на глазах у многочисленных туристов. Из-за действий пилота стая из более 150 птиц покинула место кормежки на несколько дней, многие из животных так и не вернулись в бухту. Также в заповеднике были потревожены колонии редких цапель, бакланы.
В отношении пилота возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 20 тысяч рублей.
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