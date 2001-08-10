Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2024
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14:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области пенсионерку оштрафовали за голосовое сообщение чиновнице

В Амурской области пенсионерку оштрафовали за голосовое сообщение чиновнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июле 61-летняя жительница города Сковородино в переписке группы мессенджера разместила голосовое сообщение, содержащее оскорбление муниципальной служащей администрации округа, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на прокуратуру региона.

В отношении женщины возбудили административное дело.

Суд наказал пенсионерку штрафом в 5 тысяч рублей.

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