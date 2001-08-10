В Долинском районе пограничники задержали трех браконьеров, добывающих кету
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Сахалинской области на береговой полосе Охотского моря Долинского городского округа, в районе устья р. Большая Подлесная пресечена незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Сотрудники пограничного управления с поличным задержали 3 граждан РФ, осуществивших вылов кеты с использованием сетных орудий лова и маломерного плавсредства.
На месте происшествия обнаружены, изъяты орудие незаконного промысла и 181 экземпляр кеты.
Ущерб, который был нанесен водным биологическим ресурсам, превышает 720 000 рублей.
Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. После закрепления и оценки доказательной базы в отношении задержанных будет принято правовое решение.
В действиях лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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