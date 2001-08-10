Автоинспекторы на Сахалине изъяли наркотики у занервничавшего водителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области в районе дома 61 Б, улицы 2-я Хабаровская остановили автомобиль японского производства под управлением 36-летнего гражданина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проверке документов водителя автоинспекторы обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. У полицейских возникло подозрение, что мужчина может перевозить запрещенные к обороту предметы, в связи с чем был произведен личный досмотр.

В ходе личного досмотра сахалинца в кармане брюк инспекторы обнаружили два бумажных свертка с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.

Согласно справки об исследовании изъятыевещества являются каннабисом массой 3 грамма и гашишное масло массой 1 грамм.

По данному факту в отношении 52-летнего гражданина Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ.