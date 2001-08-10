Житель Камчатки ввозил на полуостров наркотики под видом спортивного питания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском на скамье подсудимых в ближайшее время окажется 21-летний горожанин. Он возил на Камчатку наркотики под видом спортпита, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на прокуратуру Камчатского края.
В уголовном деле обвиняемого – девять преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, а также легализация преступного дохода.
По версии следствия, с марта 2023 года по март 2024-го парень работал оператором и перевозчиком, занимаясь доставкой наркотиков на Камчатку.
«Незаконная деятельность пресечена правоохранителями. Мужчина был задержан по прибытии на Камчатку с очередной партией запрещённых веществ, которые он провозил под видом спортивного питания», – сообщили в надзорном ведомстве.
Во время расследования при обыске у фигуранта и в его тайниках обнаружено и изъято 4 килограмма наркотических средств синтетического происхождения.
У подозреваемого арестовали планшеты и телефоны, использовавшиеся при совершении преступлений. Наложен арест и на цифровую валюту в сумме более 1 800 000 рублей.
Определять наказание подсудимому будет Петропавловск-Камчатский городской суд.
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