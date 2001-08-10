Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2024
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09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ловил сетью горбушу и кету, а в итоге поймали его

Сахалинец ловил сетью горбушу и кету, а в итоге поймали его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2024» сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Анивскому городскому округу задержали жителя города Южно-Сахалинска 1987 года рождения, подозреваемого в браконьерстве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как было установлено, злоумышленник прибыл в село Тарантай с целью незаконной ловли тихоокеанских лососей. Правонарушитель знал, что выбранный им участок побережья Анивского взморья является миграционным путем для горбуши и кеты, но, несмотря на это, всё же осуществил задуманное.

С помощью запрещённой к использованию ставной сети, не имея разрешительных документов, браконьер выловил 11 горбуш и 16 кет, из которых добыл 6 кг красной икры. Сумма ущерба от противоправных действий сахалинца составила 240 тысяч рублей.

По данному факту сотрудниками отделения дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Орудия лова и рыба изъяты и помещены на ответственное хранение. Расследование уголовного дела продолжается.

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