Сахалинец нашел банковскую карту и после шопинга попал в полицию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 сентября в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 41-летней местной жительницы, у которой были похищены денежные средства с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При последовавшем разбирательстве оперуполномоченные уголовного розыска установили 25-летнего подозреваемого в совершении данной кражи, ранее неоднократно судимого, в том числе за аналогичное преступление.

Выяснилось, что фигурант нашел на улице банковскую карту и отправился по магазинам. С помощью функции бесконтактной оплаты, он оплачивал свои покупки в магазинах города, успев потратить около 4500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.