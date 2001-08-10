Житель Поронайска второй раз сел за руль пьяным и получил уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделением дознания ОМВД России по Поронайскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 15 сентября в 2 часа ночи 15 минут сотрудниками дорожно-патрульной службы по улице Ленина г. Поронайска был остановлен легковой автомобиль иностранного производства.

Сотрудники полиции сразу обратили внимание на запах спиртного и поведение, не соответствующее обстановке. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат которого показал 0,581 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что гражданин управлял вышеуказанным транспортным средством, будучи в январе 2024 года уже привлечённым судом к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) с последующим лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев и штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования.