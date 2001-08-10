Тихоокеанское
информационное агентство
26 Сентября 2024
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12:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодая сахалинка хотела снять жильё, но нарвалась на мошенников

Молодая сахалинка хотела снять жильё, но нарвалась на мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 25-летней местной жительницы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

17 сентября в сети интернет девушка увидела объявление об аренде жилья и перевела задаток в размере 17 000 рублей. Впоследствии выяснила, что в указанной квартире проживают люди и она не сдаётся. Сумма ущерба 17 000 рублей

По ч.2 ст.159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

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