На Сахалине задержаны браконьеры, добывавшие красную икру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Путина-2024" сотрудники ОМВД России по Макаровскому городскому округу Сахалинской области совместно с инспекторами Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству пресекли незаконную деятельность двух местных жителей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Злоумышленники рыбачили на участке реки Туровки в Макаровском районе Сахалинской области, не имея разрешительных документов, и использовали для добычи рыбы незаконное орудие лова – ручной рыболовный сачок. Таким образом они поймали несколько горбуш.

Из лосося правонарушители извлекли более 6 кг икры, которую планировали сбыть с целью личного обогащения. Вспоротую рыбу браконьеры выбросили за борт. Сумма материального ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 195 906 рублей.

За незаконный вылов рыбы в отношении задержанных группой дознания отделения МВД России по Макаровскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Рыболовный сачок, икра и 6 экземпляров неразделанной горбуши изъяты и помещены на ответственное хранение.