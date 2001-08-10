Один водитель пьяный и 16 без прав: сводка сахалинской автоинспекции за 24 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 19 ДТП, в одном из которых пострадал 1 человек, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской Госавтоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 140 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 1 водитель, который сел за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 16 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 4 водителя;
- 5 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;
- 2 водителя - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 3 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;
- 19 водителей - не были пристегнуты ремнями безопасности;
- 4 водителя - перевозивших ребенка без детского удерживающего устройства;
- 3 водителя - не пропустивших пешеходов на пешеходном переходе.
Задержаны и помещены на специализированную стоянку 10 автомобилей.
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