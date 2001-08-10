Один водитель пьяный и 16 без прав: сводка сахалинской автоинспекции за 24 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 19 ДТП, в одном из которых пострадал 1 человек, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской Госавтоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 140 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 1 водитель, который сел за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 16 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 4 водителя;

- 5 водителей - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

- 2 водителя - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 3 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированным в установленном порядке;

- 19 водителей - не были пристегнуты ремнями безопасности;

- 4 водителя - перевозивших ребенка без детского удерживающего устройства;

- 3 водителя - не пропустивших пешеходов на пешеходном переходе.

Задержаны и помещены на специализированную стоянку 10 автомобилей.