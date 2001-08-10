Житель Камчатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском автолюбитель неадекватно отреагировал на требование сотрудника полиции предоставить документы. Мужчина нажал на газ и протащил полицейского на капоте несколько метров, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Telegram-канал "ДПС Камчатка.

Инцидент произошёл 13 сентября в Петропавловске на автостанции 10 километра. 49-летний житель Елизова на автомобиле "Хонда Стрим" остановил свою машину на пешеходном переходе. Это увидел 24-летний полицейский-кинолог и попросил у водителя документы. Сотрудник правопорядка заподозрил, что мужчина был нетрезв. Однако в ответ елизовчанин начал движение и протащил представителя власти на капоте около 20 метров.

В результате кинолог получил ушибы руки и ноги. На неадекватного водителя возбудили уголовное дело.