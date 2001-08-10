На Сахалине пенсионер решил попробовать себя в роли закладчика наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам УКОН УМВД России по Сахалинской области поступила оперативная информация о том, что трое жителей Корсаковского района вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических веществ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Предварительно установлено, что 61-летний житель Корсакова обратился к 23-летнему знакомому за помощью в трудоустройстве в качестве курьера-закладчика в интернет – магазин теневого сегмента.

В последующем данные граждане, действуя в интересах неизвестного лица, получили в мессенджере подробные инструкции об оборудовании тайников-закладок. Фигуранты обратились к третьему товарищу- 38-летнему жителю села Третья Падь, у которого имелся в собственности автомобиль, что бы тот помогал им при организации тайников-закладок и перевозил их на своем транспорте.

Так, не позднее 18 сентября 61-летний фигурант, находясь в селе Раздольное, получил от неустановленного лица смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство α-PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 52,32 грамма, которую в последующем расфасовал на мелкие партии для дальнейшего сбыта.

Все трое подозреваемых намеревались разложить в тайники расфасованное ранее наркотическое средство. Довести преступный умысел до конца мужчинам не удалось, поскольку их действия были пресечены сотрудниками полиции.

При личном досмотре самого старшего фигуранта обнаружены и изъяты свертки в количестве 183 штук, общим весом 51,71 грамма смеси, содержащей в своем составе наркотическое средство α-PVP - производное N-метилэфедрона.

В квартире 23-летнего фигуранта также изъято 0,72 грамма N-метилэфедрона. У 38-летнего фигуранта при личном досмотре было обнаружено 0,61 грамм данного наркотика.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Ведется следствие. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.