Пожарные ликвидировали возгорание в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 сентября в 10.57 диспетчеру Северо-Курильского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании гаража на ул. Шутова, д 34а. Пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К моменту их прибытия горел гараж на площади 24 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 11.02, а в 12.12 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.