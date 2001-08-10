Пожарные ликвидировали возгорание в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 сентября в 07.58 диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусора в районе пгт Вахрушев. Пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту их прибытия горел мусор открытым пламенем на площади 30 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 08.14, а в 08.49 полностью ликвидировано. В тушении участвовали три человека и единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.