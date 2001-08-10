Тихоокеанское
информационное агентство
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09:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Владивостока упала в открытый канализационный люк

Жительница Владивостока упала в открытый канализационный люк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура проводит проверку по факту падения женщины-пешехода в открытый люк в районе дома № 11 на улице Сафонова во Владивостоке. Ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых КГУП «Приморский водоканал» по содержанию смотровых колодцев, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Приморья.

А также прокуратура проверит работу служб жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время опрашиваются должностные лица краевого предприятия и пострадавшая.

По результатам проверки будет принят необходимый комплекс мер реагирования.

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