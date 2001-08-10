09:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Жительница Владивостока упала в открытый канализационный люк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура проводит проверку по факту падения женщины-пешехода в открытый люк в районе дома № 11 на улице Сафонова во Владивостоке. Ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых КГУП «Приморский водоканал» по содержанию смотровых колодцев, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Приморья.
А также прокуратура проверит работу служб жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время опрашиваются должностные лица краевого предприятия и пострадавшая.
По результатам проверки будет принят необходимый комплекс мер реагирования.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:11 Сегодня Больше 700 подвалов отремонтируют на Сахалине и Курилах по поручению губернатора Валерия Лимаренко
09:08 Сегодня Жительница Владивостока упала в открытый канализационный люк
11:39 Сегодня Южно-Сахалинск участвует в конкурсе за звание "Культурная столица-2026"
10:50 Сегодня День открытых дверей пройдет в архиве администрации Южно-Сахалинска
09:25 16 Сентября В Сахалинской области приступает к дежурству "Дорожный патруль"
10:29 18 Сентября Фасады на улице Ленина в Южно-Сахалинске приобретают исторический облик
11:12 16 Сентября Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе "Лучшее в общее"
16:07 19 Сентября Сахалинец, пользуясь служебной заправочной картой, украл более 5 тонн бензина
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 15:23 Сегодня На международном турнире по плаванию "Сахмастерс" разыграли 38 комплектов наград
- 12:42 20 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта
- 15:07 19 Сентября Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру
- 12:07 18 Сентября Южносахалинцев приглашают на открытие сезона симфонического оркестра
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?