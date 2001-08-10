В Благовещенске оглашен приговор водителю, убившему пять человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье в пятницу, 20 сентября, в Благовещенском районном суде вынесли приговор по делу о резонансном ДТП на Василенко. Обвиняемого Евгения Бакарюкина признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ), сообщает ИА "Порт Амур".

Суд приговорил его к 14 годам общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортным средством на три года.

Помимо этого, Бакарюкин должен будет выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда. Удовлетворены иски на 2,5 миллиона рублей - каждый.

Напомним, авария произошла 14 июня. Пьяный водитель «вылетел» на тротуар на перекрестке Василенко - Воронкова, сбив девять пешеходов - пять человек погибли, четверо - серьезно пострадали.

- В результате дорожно-транспортного происшествия трое пешеходов, включая двоих подростков 14 и 15 лет, погибли на месте, двое, включая 15-летнего подростка, скончались в больнице, еще четверо, включая двоих подростков 14 и 15 лет, получили тяжелые травмы, - напомнили в СУ СК РФ по Амурской области.

Юлия Переверзева в этой аварии потеряла племянника Максима Виноградова. Она считает приговор мягким, однако обжаловать его не планирует.

- Само по себе наказание за убийство стольких людей, стольких искалеченных жизней - мягкое. Само законодательство у нас так устроено. Но все равно 14 лет для его возраста - это много. А для нас (потерпевших) любое решение будет малым, хотелось бы пожизненного срока, но такого нет по данной статье. Обжаловать решение суда не планируем, — рассказала Порт Амуру Юлия.

Ранее в судебном заседании амурчанин признал свою вину полностью. Прокуратура запросила для подсудимого максимальную меру по данной статье - 15 лет колонии общего режима.

Приговор может быть обжалован в течение 15 дней со дня вступления в силу.