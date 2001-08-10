Из-за подозрительного предмета на Сахалине эвакуировали жителей дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подозрительный предмет, похожий на гранату, кто-то положил на ручку двери в Александровске-Сахалинском. На место вызвали правоохранителей, сообщает astv.ru, ссылаясь на районное издание "Красное знамя".

Сообщение в полицию о находке в доме №18 по ул. Цапко поступило 17 сентября. Жильцов дома пришлось эвакуировать, дом обесточили, выставили оцепление.

Однако из-за того, что в районе отсутствуют специалисты-взрывотехники, сразу установить, является ли граната боевой или учебной, не представлялось возможным. Из всех эвакуированных лишь одному человеку понадобился ночлег, ему было предоставлено место в общежитии.

Управление Росгвардии прислало специалистов-взрывотехников из Южно-Сахалинска, которые из-за осложнения погодных условий прибыли на место на следующий день, 18 сентября. Около полудня предмет вывезли из дома, передали на экспертизу.

– Согласно выводов специалистов-взрывотехников, однозначного заключения в настоящее время дать нет возможности, так как для этого необходимо провести экспертизу. По предварительным данным это боевая граната Ф-1 без запала, она не может самостоятельно произвести взрыв, в связи с чем была передана сотрудникам ОМВД для дальнейшего проведения экспертизы, - передают корреспонденты издания со ссылкой на сотрудников полиции.

Дом подключили к электроснабжению, жители вернулись в квартиры.