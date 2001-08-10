Житель Приморья решил отомстить бывшему руководству и поджег пиццерию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд приговорил жителя Большого Камня к сроку за поджог пиццерии. Таким образом он решил отомстить руководителю заведения, имея к нему личную неприязнь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Путем поджога фигурант решил уничтожить кафе «Pizza Prosto», расположенное в Большом Камне. Для этого он поджег мусор, находившийся у стены здания кафе, вследствие чего огонь распространился на фасад здания. Убедившись, что произошло возгорание, подсудимый с места происшествия скрылся. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС.
Преступными действиями был причинен ущерб на сумму 352 772,75 руб.
Подсудимый вину признал. В настоящее время приморцу назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
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