Житель Приморья решил отомстить бывшему руководству и поджег пиццерию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд приговорил жителя Большого Камня к сроку за поджог пиццерии. Таким образом он решил отомстить руководителю заведения, имея к нему личную неприязнь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Путем поджога фигурант решил уничтожить кафе «Pizza Prosto», расположенное в Большом Камне. Для этого он поджег мусор, находившийся у стены здания кафе, вследствие чего огонь распространился на фасад здания. Убедившись, что произошло возгорание, подсудимый с места происшествия скрылся. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС.

Преступными действиями был причинен ущерб на сумму 352 772,75 руб.

Подсудимый вину признал. В настоящее время приморцу назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.