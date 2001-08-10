Во Владивостоке произошло массовое ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Массовое ДТП произошло в районе Океанского проспекта, 149 Во Владивостоке. По предварительной информации, один человек получил травмы и был госпитализирован, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Telegram-канал dpsvl.

Водитель Mitsubishi Lancer, поворачивая через двойную сплошную, столкнулся с автомобилем Lexus, которого отбросило на припаркованные Toyota Camry и Nissan Juke. Автомобиль Mitsubishi Lancer откинуло на мимо приезжающий Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии пострадала женщина-пассажир Mitsubishi Lancer. Ее госпитализировали.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Отметим, что из-за аварии образовалась огромная пробка с Зари в сторону центра, на Народном проспекте в сторону центра, а также на Океанском проспекте в двух направлениях.