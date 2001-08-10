Осуждены пять жителей Приморья за похищения и удерживание зависимых людей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пять жителей Приморья признаны виновными в похищении и насильном удерживании более 30 человек, страдающих наркотической и алкогольной зависимостями. В числе методов исправления использовались: полный запрет на связь с внешним миром, унизительные наказания для провинившихся, «круговая порука», влекущая коллективную ответственность за несоблюдение правил, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.
В судебном заседании установлено, что в феврале 2017 года один из осужденных организовал работу автономной некоммерческой организации «Расцвет» под видом реабилитационного центра для граждан, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостях. В качестве работников были привлечены четыре бывших реабилитанта, ставшие соучастниками преступной деятельности.
С февраля 2017 года по июль 2019 года зависимым гражданам предлагали псевдолечебные и реабилитационные услуги за 25-30 тысяч в месяц. По итогу осужденные похитили 15 человек, которых впоследствии перевезли и удерживали на территориях Владивостока и Находки, используя немедицинские методы по борьбе с зависимостями.
Еще 21 человек, трое из которых несовершеннолетние, прибыли в центр самостоятельно, а затем удерживались против воли. Двое незаконно лишенных свободы, в том числе одна несовершеннолетняя, попытались сбежать, выпрыгнув из окон второго и третьего этажей, но в результате падения сломали ноги, получив тяжкий вред здоровью.
В отношении одного пациента, оказывающего сопротивление, применялись следующие методы: его связывали, закрывали рот самодельным кляпом. Мужчина умер от сердечной недостаточности.
В ходе разбирательства выяснилось, что фигуранты не имели медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность.
В настоящее время трое мужчин осуждены на срок от 7 до 12,5 лет в колонии строгого режима. Еще двое фигурантов осуждены к лишению свободы на 6,5 и 7 лет условно с испытательным сроком на 4,5 года каждый.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с одного из осужденных 500 тысяч рублей морального вреда.
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