В Поронайске полицейские задержали подозреваемого в краже
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе проведение оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу установлен 37-летний местный житель, подозреваемый в хищении сотового телефона, принадлежащего 61-летней сахалинке. Стоимость мобильного составила 15 888 рублей, что является для потерпевшей значительным ущербом, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
По предварительным данным, 13 сентября 2024 года фигурант находился в гостях в компании у своих знакомых в доме, расположенном в районе ул. Гагарина города Поронайска. В какой-то момент потерпевшая оставила свой гаджет на столе, а сама ненадолго отлучилась. Фигурант, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил устройство. После попрощался с присутствующими и ушёл.
Так, выйдя на улицу, он выбросил сим-карту, а мобильное устройство реализовал неизвестному за 2000 тысячи рублей, так как понимал, что его будут искать.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ-кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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