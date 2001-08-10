В Поронайске полицейские задержали подозреваемого в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе проведение оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу установлен 37-летний местный житель, подозреваемый в хищении сотового телефона, принадлежащего 61-летней сахалинке. Стоимость мобильного составила 15 888 рублей, что является для потерпевшей значительным ущербом, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По предварительным данным, 13 сентября 2024 года фигурант находился в гостях в компании у своих знакомых в доме, расположенном в районе ул. Гагарина города Поронайска. В какой-то момент потерпевшая оставила свой гаджет на столе, а сама ненадолго отлучилась. Фигурант, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил устройство. После попрощался с присутствующими и ушёл.

Так, выйдя на улицу, он выбросил сим-карту, а мобильное устройство реализовал неизвестному за 2000 тысячи рублей, так как понимал, что его будут искать.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ-кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.