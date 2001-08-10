Жительница Владивостока из-за неадекватного водителя выпрыгнула из такси

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался мигрантом в неадекватном состоянии, оказывающим услуги такси в Приморье. Испугавшаяся за свою жизнь 47-летняя пассажирка была вынуждена выпрыгнуть из автомобиля на ходу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.

В Сети разлетелась информация, что в краевой столице водитель такси в ходе одной из поездок отпустил руль автомобиля и перестал реагировать на просьбы пассажира. Он спровоцировал ДТП и продолжил движение. Пассажир, испугавшись за свою жизнь, была вынуждена выпрыгнуть из движущегося автомобиля.

Ранее по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, было возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего.