Пенсионерка на Камчатке забралась на крышу, спасаясь от медведей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Елизовском районе Камчатки медведи напали на собаку. Два хищника зашли на территорию СНТ "Жемчужина", сообщает ИА "Кам 24".

Пёсик декоративной породы выбежал на дорогу прямо к медведям. Видимо, в попытке защитить хозяйку дачи, но погиб смертью храбрых. Медведи зашли в огород и больше часа по нему бродили, так как медвежонок не мог вылезти.

«Хозяйка участка, бабушка, провела более часа на крыше дома, сильно испугавшись. Она получила огромный стресс из-за потери своей любимой собаки и к тому же присутствию медведей на участке», – рассказали соседи.

На место прибыли охотоведы, которые отогнали хищников в лес.