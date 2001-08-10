Из-за разрушающейся подъездной плиты в Приморье эвакуируют жителей дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители четвертого подъезда дома №2 на ул. Первомайской в с. Летно-Хвалынское Спасского муниципального района бьют тревогу по поводу трещины на подъездной плите. На место происшествия прибыла прокуратура, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Граждан беспокоит состояние подъездной плиты и стремительное увеличение трещины на ней. С целью предотвращения риска угрозы жизни и здоровью граждан принято решение об эвакуации граждан, проживающих в 4 подъезде.

Пункт временного размещения развернут по адресу: с. Спасское, ул. Комсомольская, д. 104 (Дом культуры).

В свою очередь, на трещине в плите выставлены сигнальные маяки.

В ближайшее время будет обеспечено комплексное обследование многоквартирного дома.