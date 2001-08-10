Житель Камчатки задержан с 240 килограммами красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке местный житель хотел заработать на продаже икры, а в результате стал фигурантом уголовного дела. У мужчины обнаружили крупную партию деликатеса без документов, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на УМВД России по Камчатскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. В багажнике они обнаружили более 240 килограммов красной икры без документов. Выяснилось, что владелец деликатеса в прошлом году во время путины незаконно вылавливал рыбу лососевых пород и заготавливал икру с целью последующей продажи. Для перевозки продукции он пользовался услугами водителя.

В ведомстве добавили, что нанесенный экологии ущерб превысил 10 миллионов рублей. Икру изъяли и поместили на хранение. Возбуждено уголовное дело.