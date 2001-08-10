В Южно-Сахалинске полицейские установили подозреваемую в краже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жителя областного центра, у которого были похищены денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в совершении данного преступления, ею оказалась 38-летняя местная жительница.

Правоохранители выяснили, что фигурантка ранее сожительствовала с потерпевшим. В конце августа, пока последний находился в командировке, подозреваемая проникла в его жилище через незапертую дверь и обнаружила на столе в одной из комнат конверт с иностранной валютой в размере 23000 дирхам (что составляет около 573000 рублей). Далее она забрала конверт себе, тем самым похитив деньги, и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.