Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2024
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14:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Благовещенска до смерти забил сожительницу

Житель Благовещенска до смерти забил сожительницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителю Благовещенска предъявлено обвинение в причинении смерти сожительнице. Женщина погибла после жестокого избиения. Случай произошел 2 сентября в квартире дома по улице Мухина, сообщает ИА "Порт Амур".

Обстоятельства преступления устанавливают следователи. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

 - Согласно материалам уголовного дела, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения сожительствующими мужчиной и женщиной произошел конфликт. Мужчина нанес женщине множественные удары кулаками по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - прокомментировали в СУ СК РФ по Амурской области.

По решению суда на период следствия амурчанин заключен под стражу.

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