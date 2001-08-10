Жителя камчатки будут судить за 12 хвостов кижуча

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе совместного рейда сотрудников рыбоохраны и полиции на реке Авача был задержан очередной браконьер. Мужчина успел выловить 12 экземпляров кижуча, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на СВТУ ФАР.

Задержанный местный житель осуществлял вылов рыбы при помощи плавсредства и орудия лова. К моменту обнаружения он успел выловить 12 экземпляров кижуча. По данному факту возбуждено административное производство, материалы дела направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Причиненный ущерб составил более 127 тысяч рублей. Лодка под руль-мотором, сеть и незаконно добытая рыба изъяты и переданы на ответственное хранение.