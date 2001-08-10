В Находке самосвал раздавил два автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самосвал врезался в два автомобиля на Американском перевале в Находке. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Движение заблокировано. О пострадавших информации не поступало, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал «nhk_love».

На Американском перевале в Находке самосвал столкнулся с двумя машинами. В результате ДТП автомобили сильно повреждены.

Движение на этом участке дороги затруднено. О пострадавших не сообщалось.