Молодая пара в Приамурье попалась на серии краж
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске молодую пару - 19-летнего жителя областного центра и его знакомую, 2006 года рождения - обвиняют в серии краж. Молодому человеку предстоит ответить в суде по четырем эпизодам, а девушке - по трем, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на УМВД по Амурской области.
Так, 11 мая парень украл из подъезда дома на Кантемирова, 13А велосипед стоимостью 11 тысяч рублей. В подъезд он вошел, позвонив по домофону в первую попавшуюся квартиру, а с тросовым замком справился с помощью ножниц. Таким же образом 27 июня и 19 августа амурчанин похитил двухколесные транспортные средства в двух домах по улице Институтской. В последнем случае он действовал сообща со знакомой. После реализации преступного плана, каждому из соучастников досталось по велосипеду.
26 августа злоумышленник украл мобильный телефон и наушники у спавшего на лавочке гражданина. Угон он совершил 1 августа – "увел" автомобиль ВАЗ-2107, оставленный хозяином у магазина с ключом в замке зажигания. Через пару часов катания по городу угонщик был задержан сотрудником уголовного розыска.
Что касается сообщницы обвиняемого, полицейским удалось собрать доказательства ее причастности к хищению телефонов у бывшего одноклассника и соседа по дому. Установлено, что девушка с разрешения своих жертв взяла их мобильники и незаметно с ними исчезла. В результате ущерб составил более 107 тысяч и 12 тысяч рублей.
В настоящее время пара находится под подпиской о невыезде. Вину в совершении преступлений оба признали полностью.
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