В Приморье задержали местного жителя за вымогательство денег у участника СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее судимый житель Уссурийска 2002 года рождения подозревается в вымогательстве денежных средств у участника СВО. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ранее в полицию поступило заявление об оказании содействия в розыске родственника, вернувшегося недавно с СВО. Мужчину обнаружили в лесном массиве в бессознательном состоянии и передали бригаде скорой помощи. Ранее он записал видеообращение, в котором рассказал о вымогательстве денежных средств неизвестными и о своих намерениях.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Фигуранта передали в отдел полиции, где он признал вину. В настоящее время решается вопрос об его аресте.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются личности всех участников происшествия и сумма причиненного им ущерба.