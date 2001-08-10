Сахалинец получил уголовку за пьяную езду на мотоцикле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 30 августа инспектором ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД по Сахалинской области на ул. Комсомольской был остановлен мотоцикл без государственного регистрационного номера, под управлением фигуранта. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Полицейский отстранил водителя от управления и предложил пройти медицинское освидетельствование. По его итогам у гражданина зафиксировано 1,68 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В ходе проверки выяснилось, что постановлением судьи мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами в 2015 году за аналогичное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ - управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования.