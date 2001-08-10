Сахалинка похитила деньги с банковского счета своего знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 55-летнего местного жителя, который не досчитался денежных средств на своей банковской карте. Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При последовавшем разбирательстве оперуполномоченные уголовного розыска установили причастность к данному хищению 41-летней знакомой потерпевшего. Накануне ранее судимая женщина находилась в гостях у потерпевшего, и заявитель попросил её сходить в магазин за спиртным, передав свою банковскую карту.

Находясь в торговом центре, женщина не стала останавливаться на одной покупке и потратила на свои нужды более 11 тысяч рублей. Вернувшись, она отдала заявителю карту, но о своих покупках умолчала. Пропажу средств мужчина обнаружил не сразу и обратился в полицию, так как своего разрешения тратить деньги не давал.

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.158 УК РФ - кража, совершенная с банковского счета.