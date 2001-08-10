Тихоокеанское
информационное агентство
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08:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителя Приморья во время рыбалки укусила рыба-игла

Жителя Приморья во время рыбалки укусила рыба-игла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Редкая для акватории Приморского края рыба-игла укусила местного жителя. Прибывшая на место происшествия скорая увезла пострадавшего в стационар, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №100».

Почувствовав резкую боль в месте укуса, 48-летний гражданин вызвал скорую. Большой отек уже достиг плеча.

Медики ФГБУЗ «МСЧ №100» ФМБА России отметили, что яд данного морского обитателя опасен, может вызвать аллергическую реакцию организма.

После курса лечения в терапевтическом отделении мужчина был благополучно выписан.

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