Тихоокеанское
информационное агентство
30 Августа 2024
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13:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приамурье вахтовик, которого хотели заставить убираться в домике, напал ночью с ножом на обидчиков

В Приамурье вахтовик, которого хотели заставить убираться в домике, напал ночью с ножом на обидчиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье за покушение на убийство будут судить 53-летнего жителя Забайкалья. Во время вахты он напал на коллег, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на прокуратуру Амурской области.

Конфликт, завершившийся поножовщиной, произошел 22 июня в Ерофее Павловиче Сковородинского округа. Во время распития спиртных напитков забайкалец поругался со своими коллегами - четырьмя мужчинами. Поводом стали «дежурства» по поддержанию порядка в жилом помещении.

Вахтовик заявил коллегам, что он не намерен убирать в доме, так как его жизненная позиция с учетом ранее длительного нахождения в местах лишения свободы не позволяет это делать.

В ходе конфликта двое знакомых его избили. После того как все легли спать, мужчина взял кухонный нож и нанес им несколько ударов в область шеи одному из коллег, затем подошел к кровати, на которой спал второй его обидчик, и нанес ему удары ножом в грудную клетку и шею.

Нападавшему оказали сопротивление. В результате одному из жертв причинен тяжкий вред здоровью, второму - легкий.

Сейчас житель Забайкалья находится под стражей, ему грозит до двадцати лет.

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