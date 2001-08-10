Сахалинец остался без автомобиля за долги по кредитам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Ногликскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании задолженности с сахалинца по кредитным платежам в пользу одного из банков России, рассказали ТИА "Острова" в преесс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Сахалинец, имея несколько кредитных обязательств, задолжал банку более одного миллиона рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на транспортное средство, принадлежащее должнику, и согласно Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» передал автомобиль в Территориальное Управление Росимущества в Сахалинской области для реализации с торгов, но покупатель не нашелся.

После этого, нереализованный автомобиль был предложен взыскателю, а именно банку, перед которым должник имеет задолженности. Банк выразил согласие и принял транспортное средство в счет погашения задолженности, в связи с чем задолженность по двум исполнительным производствам погашена полностью, а по третьему - частично.