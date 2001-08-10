В Приморье министерство транспорта обвиняют в обрушении мостов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Два сотрудника министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края привлечены к ответственности по факту превышения должностных полномочий. Из-за недобросовестных действий специалистов оказались частично обрушены мосты, сообщает "Приморье 24" ссылаясь на пресс-службу СУ СК Приморья.
В декабре 2023 года мостовое сооружение через реку около села Невского Лесозаводского района было признано аварийным. На дорожном покрытии развились сетка трещин, прогибы, в сваях опор разрушился бетон. Однако, до настоящего времени ремонтно-восстановительные работы на сооружении должным образом не выполнялись.
В июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья привести мост через реку «Соколовка» в Чугуевском районе в надлежащее состояние в течение двух лет. Сооружение находится в аварийном состоянии из-за сквозного разрушения покрытия, искривления профиля проезжей части.
Кроме того, с мая 2021 года по июль 2024 года сотрудниками полиции и прокуратуры неоднократно выявлялись нарушения о непринятии мер по приведению мостов в надлежащее состояние, в адрес Минтранса вносились меры реагирования.
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