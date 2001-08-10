На Камчатке супругов задержали за хищение денег, выделенных на ремонт мостов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском руководителя ООО и её супруга задержали по подозрению в хищении денег, выделенных по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги", сообщает ИА "Кам 24".
По версии следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью и её супруг, вступив в сговор при реализации государственных контрактов по реконструкции мостовых переходов, заключённых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», совершили хищение бюджетных средств – больше 18 миллионов рублей. Как полагают следователи, супруги обманули заказчика насчёт объёма выполненных работ.
Как сообщало ИА «Кам 24», ранее по искам надзорного ведомства Арбитражный суд края признал сделки недействительными и обязал вернуть авансовые платежи в бюджет.
Супругов обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело возбуждено по оперативным материалам регионального УФСБ.
Как сообщили ИА «Кам 24» в прокуратуре Камчатского края, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. На такой же срок его супругу отправили под домашний арест.
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