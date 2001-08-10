Тихоокеанское
информационное агентство
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09:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Приморья ответит за курение в самолете

Житель Приморья ответит за курение в самолете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

54-летний приморец привлечен к ответственности за курение в туалетной комнате самолета, следующего по маршруту "Петропавловск-Камчатский – Владивосток", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Пассажир воздушного судна покурил в туалетной комнате авиалайнера, за что теперь ответит по закону.

В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный протокол.

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