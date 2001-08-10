Житель Приморья ответит за курение в самолете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

54-летний приморец привлечен к ответственности за курение в туалетной комнате самолета, следующего по маршруту "Петропавловск-Камчатский – Владивосток", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Пассажир воздушного судна покурил в туалетной комнате авиалайнера, за что теперь ответит по закону.

В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный протокол.