Амурчанка вызвала полицейских усмирить сожителя, а потом начала стрелять в них

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Свободного Амурской области предстанет перед судом по обвинению в «угрозе применения насилия» в отношении полицейских. Она стреляла в направлении правоохранителей из пневматического газобаллонного пистолета, сообщает областное следственное управление, сообщает ИА "Порт Амур".

В случае женщины речь идет о преступлении, которое предусмотрено частью 1 статьи 318 УК РФ.

Согласно материалам дела, днем 14 июня полицейские прибыли в квартиру дома на улице Кирова в Свободном - по вызову женщины, проживавшей там. Амурчанка сообщила, что ее сожитель «применяет к ней насилие».

Сотрудники полиции предложили мужчине (он находился в состоянии опьянения) дать пояснения. Однако тот отказался. Амурчанин стал выражаться грубой нецензурной бранью и оскорблять стражей порядка, совершая тем самым административное правонарушение. Полицейские вывели его во двор и стали ожидать прибытия служебного автомобиля.

Женщина (она также находилась в состоянии опьянения) вышла на балкон и стала требовать отпустить ее сожителя. Чтобы полицейские выполнили ее требования, амурчанка взяла «пневматический газобаллонный пистолет» и произвела из него не менее 10 выстрелов в их направлении.

Преступление по части 1 статьи 318 УК РФ может быть наказано в том числе и лишением свободы - на срок до пяти лет.