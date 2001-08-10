В Приморье ищут тело утонувшей в реке Артемовка девочки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тело девочки, утонувшей в реке Артемовка в районе Артем ГРЭС, до сих пор не нашли. Опытные рыбаки подсказывают, куда могло унести ребенка, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал Amur Mash.

По словам местных, течение в этой локации настолько сильное, что буквально сбивает с ног, девочка ушла под воду в считанные секунды. Прибывшие на место происшествия спасатели, водолазы и волонтеры не смогли пройти из-за растущих по пояс травы и камышей. Была необходима лодка.

Поиски продолжаются, неравнодушные граждане едут со всех уголков края, чтобы помочь семье найти тело ребенка.