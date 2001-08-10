Тихоокеанское
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27 Августа 2024
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17:36, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Камчатки насмерть забил брата из-за съеденной курицы

Житель Камчатки насмерть забил брата из-за съеденной курицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителя Камчатки взяли под стражу по подозрению в убийстве. По версии следствия, мужчина до смерти избил старшего брата, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на объединённую пресс-службе судов Камчатского края.

20 августа нетрезвый подозреваемый поссорился с жертвой из-за съеденной курицы-гриль. Ссора с братом переросла в драку: мужчина не менее трёх раз ударил родственника кулаком по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Постановление не вступило в законную силу.

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