Житель Камчатки насмерть забил брата из-за съеденной курицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителя Камчатки взяли под стражу по подозрению в убийстве. По версии следствия, мужчина до смерти избил старшего брата, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на объединённую пресс-службе судов Камчатского края.

20 августа нетрезвый подозреваемый поссорился с жертвой из-за съеденной курицы-гриль. Ссора с братом переросла в драку: мужчина не менее трёх раз ударил родственника кулаком по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Постановление не вступило в законную силу.