Тихоокеанское
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27 Августа 2024
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15:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В ресторане Владивостока отравились 10 человек

В ресторане Владивостока отравились 10 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался массовым пищевым отравлением в одном из ресторанов Владивостока. Десяти посетителям заведения понадобилась медицинская помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.

В августе текущего года 10 человек почувствовали себя нехорошо после употребления пищи в одном из ресторанов. Диагностировано массовое отравление. По данному факту следком возбудил уголовное дело.

Бастрыкин затребовал доклад о обстоятельствах и результатах расследования.

Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался массовым пищевым отравлением в одном из ресторанов Владивостока. Десяти посетителям заведения понадобилась медицинская помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.

В августе текущего года 10 человек почувствовали себя нехорошо после употребления пищи в одном из ресторанов. Диагностировано массовое отравление. По данному факту следком возбудил уголовное дело.

Бастрыкин затребовал доклад о обстоятельствах и результатах расследования.

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