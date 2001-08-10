В ресторане Владивостока отравились 10 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался массовым пищевым отравлением в одном из ресторанов Владивостока. Десяти посетителям заведения понадобилась медицинская помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.

В августе текущего года 10 человек почувствовали себя нехорошо после употребления пищи в одном из ресторанов. Диагностировано массовое отравление. По данному факту следком возбудил уголовное дело.

Бастрыкин затребовал доклад о обстоятельствах и результатах расследования.

Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался массовым пищевым отравлением в одном из ресторанов Владивостока. Десяти посетителям заведения понадобилась медицинская помощь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК Приморья.

В августе текущего года 10 человек почувствовали себя нехорошо после употребления пищи в одном из ресторанов. Диагностировано массовое отравление. По данному факту следком возбудил уголовное дело.

Бастрыкин затребовал доклад о обстоятельствах и результатах расследования.